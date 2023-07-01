СК начал проверку семьи после жеста ребенка о помощи в эфире

Следственный комитет проверит условия в семье девочки, которая в телеэфире показала международный жест просьбы о помощи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет проверит условия проживания детей в семье из Мурома, в которой ребёнок в телеэфире показал жест, считающийся международным сигналом о помощи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Сообщается также, что о результатах проверки СУ СК России по Владимирской области доложит главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Напомним, во время съемок выпуска телепередачи «Мужское и женское» дочка героев репортажа подала сигнал о помощи. В эпизоде рассказывалось про разведенных родителей из Владимирской области, которые борются за право воспитывать своего ребенка.

После этого бабушка девочки раскрыла тайну сигнала о помощи, который та подала в эфире Первого канала, а отчим девочки показал шокирующее видео.

Что известно о семье девочки, показавшей жест о помощи в эфире Первого канала, читайте здесь на KP.RU.