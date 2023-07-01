Полиция и жандармы Франции задержали 471 человека на третий день беспорядков

В пятницу 30 июня в Париже из-за беспорядков задержали 471 человека. Фото: REUTERS

Во Франции на третий день беспорядков, в пятницу 30 июня, правоохранительные органы задержали 471 человека. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главу МВД Жеральда Дарманена.

Ранее Дарманен сообщил о 270 арестованных в пятницу. Такую информацию он выложил на своей странице в в Twitter сообщал о 270 арестах.

Напомним, массовые беспорядки вспыхнули во Франции 28 июня. Причиной протестов стало убийство 17-летнего подростка по имени Наэль, который отказался подчиниться требованиям полицейских.

Ранее сообщалось, что более 660 человек задержаны во Франции в ночь на 30 июня из-за протестов.

Также сообщалось, что в первый день протестов были ранены 20 полицейских.

Волнения, охватившие страну, стали благодатной почвой для мародеров, выходящих на улицы с целью организованного грабежа магазинов.

Вслед за Францией уличные беспорядки вспыхнули и в Бельгии, полиция задержала 29 человек. Столкновения произошли в Брюсселе, где задержанные кидались в полицию брусчаткой и поджигали автомобили. На 27 человек составили административный протокол, на двоих заведено уголовное дело.