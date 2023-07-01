Военные 200 бригады ЮВО рассказали об уничтоженной в атаке у Соледара технике ВСУ Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие 200 бригады группировки войск “Юг” за прошедшие сутки отбили четыре атаки украинских боевиков.

“В течение полутора недель были масштабные накаты противника, он скапливался и заходил с тяжелой техникой и с подготовкой артиллерии. Там впереди стоит наша пехота и удерживает противника”, — рассказал солдат этой группировки РИА Новости.

Также он отметил, что украинские подразделения атакуют с применением танков и другой бронетехники. При этом танки и следующие за ними БМП уничтожаются российскими расчетами ПТУР. Также благодаря разведке при помощи беспилотников Россия успешно проводит контрбатарейную борьбу против украинской артиллерии.

Напомним, только за первые три неполные недели своего наступления ВСУ потеряли более 13 тысяч военнослужащих, а также сотни единиц различной бронетехники, включая десятки бронемашин от западных союзников.

При этом многие, включая президента Украины Владимира Зеленского, признавали, что темп наступления ВСУ не такой быстрый, как многим на Западе хотелось бы.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не выдержал и заявил, что его “бесят” слова о медленном продвижении украинской армии в ходе текущего наступления.

А недавно в Евросоюзе признали, что результат текущего наступления ВСУ повлияет на дальнейшую поддержку Киева со стороны Запада.