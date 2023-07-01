Боррель анонсировал важные события по прекращению конфликта на Украине

Боррель анонсировал “очень важные события” по прекращению конфликта на Украине Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ближайшее время Украину ждут “очень важные события” от Совета Евросоюза.

"Они связаны с тем, что произойдет на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта", — сказал Боррель в интервью телеканалу TVE.

Дипломат подчеркнул, что в последнее время количество мирных инициатив увеличивается, и “на днях” произойдут события, от которых зависят мирные переговоры между сторонами украинского конфликта.

Напомним, ранее Боррель неоднократно заявлял, что в ближайшее время мирных переговоров между Киевом и Москвой не стоит ждать.

При этом аналитик Барри Хэнтон предупреждал, что западные страны могут отказаться от поддержки Украины в случае отсутствия успехов ВСУ в долгожданном широкомасштабном наступлении.

Тем временем ВСУ лишь за первые три неполные недели своего наступления потеряли более 13 тысяч военнослужащих и сотни единиц военной техники, не добившись никакого успеха.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин всегда был и будет готов к любым переговорам для достижения целей России, и предпочел бы не проводить спецоперацию на Украине, однако союзники Киева не оставили иного выбора.