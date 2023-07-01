Политик Филиппо осудил Макрона за слова о влиянии видеоигр на протесты во Франции

Экс-депутат ЕП Филиппо осудил Макрона за слова о влиянии видеоигр на беспорядки во Франции Фото: EAST NEWS

Бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо назвал нелепыми заявления президента Эммануэля Макрона, что беспорядки во Франции вызваны, в том числе и видеоиграми.

"Макрон мгновенно обвинил "видеоигры", которые "отравили разум участников беспорядков"", — написал Филиппо на своей странице в Twitter, добавив, что с подобным уровнем анализа власти Франции не смогут остановить протесты.

Напомним, массовые беспорядки охватили несколько пригородов Парижа 27 июня после убийства французским полицейским 17-летнего водителя, который якобы отказался выполнить требование силовиков остановиться.

Молодежь вышла на улицы и стала поджигать автомобили, здания правоохранительных органов и местных администраций, а власти для разгона демонстрантов задействовали спецназ и бронетехнику.

Только за одну ночь с 30 июня на 1 июля протестующие повредили 1350 автомобилей и 234 здания. Тем временем полицейские задержали за эту ночь почти тысячу демонстрантов, треть из которых – несовершеннолетние.