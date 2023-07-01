Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 265 бойцов на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки Киев потерял на Донецком направлении более 265 бойцов ВСУ, а также более десятка единиц военной техники.

“В ходе боевых действий потери ВСУ составили более 265-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», а также одно орудие Д-20”, — отметили в новой сводке о ходе спецоперации.

Также на этом направлении был уничтожен склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ и пункты управления оперативно-тактической группы “Донецк”.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже не смог сдерживаться и заявил, что его “бесят” комментарии о слишком медленном темпе украинского наступления.

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк уже успел переложить ответственность за медленный темп наступления ВСУ на страны Запада, которые якобы недостаточно быстро поставляли Киеву военную технику и российская армия смогла хорошо окопаться на новых территориях.

При этом риторика главы евродипломатии Жозепа Борреля несколько изменилась — он анонсировал “очень важные события” для Украины, связанные с ситуацией на поле боя и теневыми переговорами о прекращении конфликта.