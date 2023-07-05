Во Франции предложили снизить возраст уголовной ответственности из-за беспорядков

Валери Пекресс предложила новые меры против массовых беспорядков во Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший кандидат в президенты Франции, а ныне председатель совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс предложила снизить в стране возраст уголовной ответственности на фоне массовых беспорядков.

55-летняя Пекресс считает необходимым снизить возраст уголовной ответственности во Франции до 16 лет.

"Сегодня мы видим все более молодых правонарушителей. Что происходит в районах, которые горели? Мы видели взрослых, совершеннолетних людей, которые на расстоянии направляют всё более молодых людей, потому что они знают о безнаказанности", - заявила политик в интервью радиостанции RTL.

Напомним, Францию захлестнула волна уличных протестов после 27 июня, когда в пригороде Парижа полицейские убили 17-летнего подростка, находившегося за рулем. Француз алжирского происхождения нарушил ПДД, но отказался выполнять требования полицейских и был смертельно ранен.

С того дня улицы Парижа и близлежащих регионов находятся "в огне": французы совершают поджоги мусорных баков и машин, бьют витрины, грабят магазины и дерутся с полицейскими. Почти за неделю за решеткой оказались две тысячи человек.