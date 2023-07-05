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НовостиВ мире5 июля 2023 13:32

Во Франции предложили снизить возраст уголовной ответственности из-за беспорядков

Валери Пекресс предложила снизить возраст уголовной ответственности во Франции
Дарья ЧИПУРНАЯ
Валери Пекресс предложила новые меры против массовых беспорядков во Франции

Валери Пекресс предложила новые меры против массовых беспорядков во Франции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший кандидат в президенты Франции, а ныне председатель совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс предложила снизить в стране возраст уголовной ответственности на фоне массовых беспорядков.

55-летняя Пекресс считает необходимым снизить возраст уголовной ответственности во Франции до 16 лет.

"Сегодня мы видим все более молодых правонарушителей. Что происходит в районах, которые горели? Мы видели взрослых, совершеннолетних людей, которые на расстоянии направляют всё более молодых людей, потому что они знают о безнаказанности", - заявила политик в интервью радиостанции RTL.

Напомним, Францию захлестнула волна уличных протестов после 27 июня, когда в пригороде Парижа полицейские убили 17-летнего подростка, находившегося за рулем. Француз алжирского происхождения нарушил ПДД, но отказался выполнять требования полицейских и был смертельно ранен.

С того дня улицы Парижа и близлежащих регионов находятся "в огне": французы совершают поджоги мусорных баков и машин, бьют витрины, грабят магазины и дерутся с полицейскими. Почти за неделю за решеткой оказались две тысячи человек.