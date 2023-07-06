Что случилось за день: главные события 6 июля

Лукашенко допустил начало мирных переговоров по конфликту на Украине осенью Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что мирные переговоры по конфликту на Украине могут начаться уже осенью этого года. По словам лидера государства, об этом уже говорят в Европе.

- Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия, - заявил Лукашенко.

Тем временем на Родину из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих. В Минобороны России заверили, что бойцы получат всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по пунктам дислокации украинских военнослужащих и местам хранения западной бронетехники ВСУ. Позже стало известно, что удар пришелся по территории военной академии Украины во Львове.

Американская газета The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома сообщила, что власти США приняли решение отправить Киеву кассетные боеприпасы.

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 91 рубля, а курс евро вырос до 99 рублей. Это самые высокие показатели с марта прошлого года. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила ослабления курса рубля сокращением экспорта и снижением стоимости нефти.

В Екатеринбурге из-за вспышки менингококка умерли два сотрудника склада Ozon. В настоящее время Роспотребнадзор выявил семь случаев заражения менингококком в Екатеринбурге.

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