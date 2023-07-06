Главком ВСУ Залужный заявил, что наступление ВСУ идет по плану

Главом ВСУ Залужный рассказал Марку Милли, что наступление ВСУ идет по плану Фото: REUTERS

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Комитета начальников штабов армии США Марком Милли заявил, что обещанное масштабное наступление украинской армии идет по плану и в очередной раз попросил оружия.

“Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли <...> Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану”, — написал Залужный у себя в телеграм-канале.

Главком отметил, что в ходе переговоров он рассказал об оперативной ситуации на линии боевого соприкосновения и об актуальных потребностях ВСУ в оружии и снарядах.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наступление ВСУ идет не так быстро, как ему хотелось бы и призывал снизить ожидания от украинской армии.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также отмечал, что ВСУ не только испытывают дефицит снарядов, но и не способны противодействовать российской авиации и поражать каналы снабжения оборонных рубежей ВС РФ, в чем, по его мнению, виноваты западные партнеры Киева.

Тем временем полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер считает, что первый этап наступления ВСУ уже провалился, а в командовании украинской армии уже осознали, что не смогут прорвать оборону ВС РФ без смены тактики.