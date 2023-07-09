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НовостиПолитика8 июля 2023 23:21

Telegraph: ФРГ на саммите НАТО намерена выступить за отсрочку вступления Украины в НАТО

Власти Германии опасаются, что вступление Украины в НАТО приведет к войне с Россией
Мария ПАВЛОВА
ФРГ собирается выступить за отсрочку принятия Украины в НАТО.

ФРГ собирается выступить за отсрочку принятия Украины в НАТО.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия будет настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО во время саммита Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом пишет издание Telegraph со ссылкой на источники в НАТО.

Власти ФРГ опасаются, что принятие Украины в альянс может привести к войне с Россией.

«Берлин сдержанно относится к возможности предложить немедленное членство», - сказал источник, добавив, что во время саммита Берлин собирается призвать других членов НАТО сосредоточиться на обеспечении гарантий безопасности Киеву, но не на принятии Украины в альянс.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО.

Ранее сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в расписании саммита НАТО отвели всего два часа.

Напомним, сайт KP.RU рассказывал, почему США не позовут Украину в НАТО. Подробности здесь.

Тем временем заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник оскорбил немецкого депутата СДПГ Ральфа Стенгера и других политиков. Ранее они раскритиковавших поставки США кассетных боеприпасов Украине.