Guardian: провал наступления ВСУ заставит Зеленского «обменять территории на мир»

Британский обозреватель допустил, что провал наступления ВСУ заставит Зеленского "обменять территории на мир". Фото: REUTERS

Киевские власти будут вынуждены «обменять территории на мир» в случае провала наступления ВСУ. Такой прогноз сделал британский обозреватель Саймон Тисдалл.

«Запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис и поддержка западной общественности еще больше упадет», - написал Тисдалл в статье для Guardian , анализируя возможные последствия провала украинского наступления.

Обозреватель допустил, что поражение ВСУ может привести к дестабилизации в Восточной Европе и обострению тайваньского вопроса.

«Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир», - резюмировал Тисдалл.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже привело к огромным потерям в технике и в живой силе украинской армии.

Также сообщалось, что заместитель главы Пентагона Кол заявил, что США ожидали более быстрого наступления от Киева.

Тем временем главком ВСУ Залужный заявил, что наступление ВСУ идет по плану.

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