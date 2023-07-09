На Украине рассекретили позывной главкома ВСУ Залужного

Кумиром Залужного является герой из "Звёздных войн" Йода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позывной главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного является "Волонтер". Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан в своем Telegram-канале.

"Думаю, что не нужно разъяснять, почему", — написал Штефан, прикрепив к публикации серию картинок, сгенерированных нейросетью. На них изображен персонаж "Звездных войн" Йода, значок с которым в качестве символа носит Залужный на груди.

Ранее Залужный признался, что его "бесят" комментарии Запада о медленном темпе контрнаступления ВСУ. В разговоре с США главком ВСУ заявил, что всё якобы идет "по плану", попутно попросив западных кураторов об очередном пакете военной помощи в виде оружия и снарядов.

При этом украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что наступление ВСУ идет медленнее, чем ему хотелось бы. Полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер констатировал, что первый этап наступления Украины уже провалился.