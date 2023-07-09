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НовостиВ мире9 июля 2023 15:20

На Украине рассекретили позывной главкома ВСУ Залужного

Военный ВСУ Штефан заявил, что позывным главкома Залужного является Волонтер
Дарья ЧИПУРНАЯ
Кумиром Залужного является герой из "Звёздных войн" Йода

Кумиром Залужного является герой из "Звёздных войн" Йода

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позывной главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного является "Волонтер". Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан в своем Telegram-канале.

"Думаю, что не нужно разъяснять, почему", — написал Штефан, прикрепив к публикации серию картинок, сгенерированных нейросетью. На них изображен персонаж "Звездных войн" Йода, значок с которым в качестве символа носит Залужный на груди.

Ранее Залужный признался, что его "бесят" комментарии Запада о медленном темпе контрнаступления ВСУ. В разговоре с США главком ВСУ заявил, что всё якобы идет "по плану", попутно попросив западных кураторов об очередном пакете военной помощи в виде оружия и снарядов.

При этом украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что наступление ВСУ идет медленнее, чем ему хотелось бы. Полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер констатировал, что первый этап наступления Украины уже провалился.