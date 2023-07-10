Минобороны: Киев вербует наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке

Минобороны: Киев развернул вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке Фото: REUTERS

Министерство обороны России сообщило, что киевский режим активно вербует иностранных наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

“На фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине, и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ, киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока по привлечению иностранных наемников”, — сообщили в телеграм-канале ведомства.

По данным Минобороны РФ, в данный момент в боях на стороне ВСУ принимают участие более двух тысяч иностранных наемников, а всего с начала спецоперации на Украину прибыло более 11 тысяч военных из 84 государств, однако большая часть из них приехала из Польши.

Украинский политолог Олег Соскин также отмечал, что Киев в отчаянной попытке заполнить потери ВСУ в личном составе стал похищать людей на улице и принудительно отправлять их в армию.

При этом председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял, что киевский режим уже не способен скрывать чудовищные потери в ходе наступления, поскольку больницы подконтрольного Киеву города Запорожье уже переполнены ранеными украинскими военнослужащими.

Президент России Владимир Путин отмечал, что западные партнеры Киева могут продолжить постоянное наполнение украинской армии военной техникой и снарядами, однако мобилизационный резерв Украины не бесконечен.