В Германии допустили ускоренное вступление Украины в НАТО

Глава Минобороны ФРГ Писториус: Украина может вступить в НАТО быстрее других Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Германии Борис Писториус допустил, что Украина может вступить в военный блок НАТО быстрее, чем другие члены альянса. При этом, по его словам, в данный момент это все равно достаточно длинный путь.

“С моей точки зрения, путь Украины может быть быстрее, чем у других. Но это все еще путь. Будущее Украины в НАТО, в том нет сомнений”, — заявил министр во время саммита альянса в Вильнюсе.

Писториус подчеркнул, что получение приглашения в НАТО совершенно никак не изменило бы текущую позицию Украины. При этом, по его словам, для приглашения в военный блок нужны условия и предпосылки, но какие именно — Писториус не уточнил.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский еще до приезда на саммит НАТО раскритиковал позицию альянса о перспективе вступления Киева в альянс, хотя сам признавал невозможность принятия Украины в НАТО до завершения боевых действий.

Тем временем в Белом доме отмечали, что Вооруженные силы Украины на данный момент не соответствуют стандартам, необходимым для вступления в НАТО. Президент США Джо Байден подчеркивал, что Вашингтон не намерен облегчать Киеву вступление в альянс.