LRT: Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО Фото: REUTERS

Украинские СМИ сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский прилетел на саммит военного блока НАТО еще во вторник 10 июля, а его выступление запланировано на 18:00 мск 11 июля.

При этом литовское издание LRT 11 июля в прямом эфире показывало посадку авиалайнера с украинским лидером на борту. Также отмечается, что на заседание прибыл и глава Минобороны Украины Алексей Резников.

“Вы знаете, что главная цель - это полноправное членство”, — сказал Резников при общении с журналистами, добавив, что одной из целей его визита стало подписание соглашения с союзниками об обучении украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16.

Напомним, саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июня в Вильнюсе. Одной из основных тем заседания станет обсуждение возможных гарантий безопасности Украине со стороны военного блока.

При этом бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак считает, что альянс не оправдает надежд Зеленского о принятии Украины. Это нанесет Киеву серьезный удар.

В свою очередь Владимир Зеленский уже устроил истерику из-за позиции альянса о перспективе вступления Украины в НАТО, хотя ранее сам признавал невозможность этого до завершения боевых действий на территории страны.