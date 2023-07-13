Сеймур Херш: наступление ВСУ провалилось, а сообщения о нем пропали с первых полос газет Фото: EAST NEWS

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что обещанное масштабное наступление ВСУ идет неудачно, при этом внимательные читатели американских газет могут сами об этом догадаться, поскольку с первых полос изданий пропали новости о действиях украинской армии на поле боя.

“Внимательные читатели газет Washington Post и New York Times могут догадаться, что нынешнее наступление на Украине идет неудачно, поскольку в последние недели материалы о его успехах или их отсутствии в основном исчезли с первых полос изданий”, — написал журналист в статье на Substack.

Также он отметил, что результаты провала наступления ВСУ будут иметь негативные последствия не только для киевского режима, но и для Вашингтона в лице администрации действующего президента Джо Байдена и военного блока НАТО.

Напомним, по данным Минобороны России, с начала масштабного наступления ВСУ по состоянию на 11 июля потери украинской армии составили более 26 тысяч военнослужащих и три тысячи единиц военной техники, при это Киев так и не добился успехов ни на одном из направлений.

При этом издание Wall Street Journal недавно заявило, что западные чиновники уже обеспокоены возможным контрнаступлением российских войск в случае провала украинского наступления этим летом.

Тем временем Вашингтон в начале июля решил отправить Украине кассетные боеприпасы, чем, по мнению авторов издания The American Conservative, вскрыл собственную слабость и неспособность американского ОПК обеспечивать украинскую армию.

В свою очередь журналист Дуг Бандоу призвал власти США задуматься об интересах простых американцев и прекратить уже проигранный конфликт против России, пока не стало слишком поздно.