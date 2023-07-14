Воздушная тревога объявлена по всей Украине 14 июля 2023

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 14 июля Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

14 июля в Киеве была объявлена воздушная тревога. Позже сирены воздушной тревоги включились по всей территории Украины – следует из данных онлайн-портала украинского министерства цифровой трансформации.

Ранее в ночь на 11 июля тревога была объявлена в ряде восточных регионов Украины, а позже тем же днем сирены звучали уже по всей стране.

ВС России регулярно наносят удары высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Так, например, 1 июля был уничтожен пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ “Донецк”, а за несколько дней до этого групповым ударом авиации и флота в Краматорске были уничтожены два украинских генерала, а также около 50 офицеров ВСУ.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские военные, в отличие от киевского режима, наносят удары исключительно по военным объектам на территории Украины.