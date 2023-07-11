Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины 11 июля Фото: REUTERS

11 июля во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Информация подтверждается данными онлайн-портала украинского министерства цифровой трансформации.

В ночь на 11 июля воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных киевскому режиму районах Херсонской и Запорожской областей.

Российские войска регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Так, например, 1 июля ВС России нанесли групповой ракетный удар по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ “Донецк”, а 29 июля уничтожили в пункте временной дислокации двух украинских генералов, около 50 офицеров и до 20 иностранных наемников.

Тем временем в Литве проходит саммит НАТО, одной из основных тем которого станет предоставление Украине гарантий безопасности со стороны военного блока. Киев не скрывал, что рассчитывают получить в Вильнюсе полноценное приглашение в альянс, а Владимир Зеленский уже устроил истерику по позиции НАТО о вступлении Украины еще до приезда на мероприятие.