Военная спецоперация на Украине 15 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

Министерство обороны РФ заявило, что группировка Вооруженных сил РФ «Юг» за прошедшие сутки на Донецком направлении отразила 16 атак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июля 2023 года.

За сутки российская система ПВО перехватила девять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и РСЗО «Ураган». Кроме того, за сутки было уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Министерство обороны РФ заявило, что группировка Вооруженных сил РФ «Юг» за прошедшие сутки на Донецком направлении отразила 16 атак украинских войск, после чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 280 военных, десять единиц техники, в том числе одну американскую контрбатарейную РЛС AN-TPQ-36.

По Белгородской области за сутки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было выпущено порядка 100 снарядов. Об этом сообщил областной губернатор Вячеслав Гладков.

ВС России пресекли деятельность трех групп диверсантов ВСУ в Запорожской области. В Запорожье были также уничтожены шесть складов боеприпасов украинских войск.

Украинская диверсионно-разведывательная группа расстреляла машину с мирными жителями под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В северо-западной части Черного моря обнаружили бесконтрольно дрейфующую с прошлого года украинскую морскую мину. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, сделав соответствующее предупреждение

В Запорожье российские войска уничтожили диверсионную группу украинских бойцов, которая состояла из наемников из других стран.

Чеченский спецназ «Ахмат» нанес существенные потери Вооруженным силам Украины (ВСУ) на Артемовском направлении. Об этом сообщил глава Луганской Народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине 14 июля 2023. Об этом свидетельствуют данные онлайн-портала украинского министерства цифровой трансформации.