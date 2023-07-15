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НовостиПолитика15 июля 2023 3:46

Российские военные поразили десятки мест скопления ВСУ в районе Пятихаток

Войска РФ уничтожили украинский минометный расчет, танк, бронированные машины, артиллерийские орудия
Мария ПАВЛОВА
Российские военные уничтожили несколько десятков мест скопления украинских боевиков.

Российские военные уничтожили несколько десятков мест скопления украинских боевиков.

Фото: Александр КОЦ

Российская штурмовая авиация поразила несколько десятков мест скопления ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

Сообщается, что также были уничтожены минометный расчет в районе Мирного, танк ВСУ в районе Степового, боевая бронированная машина в Новоданиловке, два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике.

«Ударным беспилотником уничтожена боевая бронированная машина с боевиками в районе северо-западнее Приютного», - добавил Чехов.

Ранее сообщалось, что российский спецназ уничтожил диверсионную группу ВСУ на Запорожском направлении.

Накануне украинская диверсионно-разведывательная группа расстреляла машину с мирными жителями под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также сообщалось, что в Запорожье российские войска уничтожили диверсионную группу украинских бойцов, которая состояла из наемников из других стран.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.