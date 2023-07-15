Российские военные поразили десятки мест скопления ВСУ в районе Пятихаток

Российские военные уничтожили несколько десятков мест скопления украинских боевиков.
Фото: Александр КОЦ
Российская штурмовая авиация поразила несколько десятков мест скопления ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.
Сообщается, что также были уничтожены минометный расчет в районе Мирного, танк ВСУ в районе Степового, боевая бронированная машина в Новоданиловке, два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике.
«Ударным беспилотником уничтожена боевая бронированная машина с боевиками в районе северо-западнее Приютного», - добавил Чехов.
Ранее сообщалось, что российский спецназ уничтожил диверсионную группу ВСУ на Запорожском направлении.
Накануне украинская диверсионно-разведывательная группа расстреляла машину с мирными жителями под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Также сообщалось, что в Запорожье российские войска уничтожили диверсионную группу украинских бойцов, которая состояла из наемников из других стран.
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