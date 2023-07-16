У Украины дефицит ПВО Фото: REUTERS

Украина из-за нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО) вынуждена размещать их вплотную к жилым домам, чтобы прикрывать важные объекты. Об этом сообщил советник командования ВВС страны Юрий Игнат местным СМИ.

Игнат объяснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут отражать атаки беспилотников и ракет вдали от городов из-за нехватки ПВО. На Украине признают свою уязвимость, поэтому размещают системы в городах, от чего обломки падают в жилые районы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам июльского саммита НАТО пожаловался на отказ Израиля поставлять им средства ПВО "Железный купол".

Отметим, что российская система ПВО, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, работает эффективно. Ранее была предотвращена террористическая атака на Севастополь, а также ликвидирована угроза вблизи от Курской АЭС.