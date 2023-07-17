Около 20 тысяч туристов должны были выехать из Крыма в ближайшие дни Фото: Михаил ПАТЛИС

Около 20 тысяч туристов должны были завершить свой отдых в Крыму в ближайшие дни. Об этом рассказал ТАСС со слов президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского.

— Речь идет о выезде около 20 тысяч человек в ближайшие день-два, — подчеркнул Уманский.

Напомним, что из-за ЧП в районе 145-ой опоры Крымского моста временно было остановлено движение. В результате происшествия погибли муж и жена, а их несовершеннолетняя дочь получила ранения средней степени тяжести.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что атаку на мост совершил террористический киевский режим, а за каждый удар будет незамедлительное возмездие.

Украинские СМИ публикуют информацию о том, что атака на Крымский мост была специальной операцией СБУ и военно-морских сил Украины. Для ее осуществления были использованы надводные дроны.