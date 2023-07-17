Эрдоган считает, что Путин хотел бы продлить зерновую сделку

Эрдоган считает, что Путин хотел бы продолжения работы зерновой сделки Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что глава Российской Федерации Владимир Путин хотел бы продолжения функционирования зерновой сделки.

"Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал функционировать", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле, добавив, что по возвращении из турне по странам Персидского залива он проведет переговоры с президентом России.

Напомним, срок действия зерновой сделки по соглашению истекает в понедельник, 17 июля. Министерство иностранных дел РФ уведомило о приостановке действия договора начиная с 18 июля. При этом Россия оставляет за собой возможность вернуться к возобновлению зернового механизма, но только в том случае, если иностранные партнеры выполнят свою часть сделки.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подвергла критике Россию за решение выйти из стамбульских договоренностей. В Российском зерновом союзе считают, что решение России было правильным.

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