Полянский указал на невозможность обеспечения финансовых транзакций по схеме ООН

Постпредство РФ указало на невозможность обеспечения финансовых транзакций по схеме ООН Фото: EAST NEWS

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что предложения генсека организации Антониу Гутерриша по финансовым расчетам в рамках зерновой сделки не обеспечивали непрерывность транзакций.

“Мы также проинформировали (Гутерриша), что предложенные в его письме президенту РФ Владимиру Путину варианты не представляются выполнимыми и не обеспечат непрерывность трансграничных финансовых транзакций”, — сообщил Полянский.

Напомним, 17 июля Россия вышла из зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва пошла на этот шаг из-за невыполнения условий российской стороны в рамках принятого меморандума Россия-ООН.

В миссии России при ООН отметили, что данное решение является окончательным и каких-либо переговоров по этому поводу не ведется.

В свою очередь генсек организации Антониу Гутерриш выразил "глубокое сожаление" в связи с решением России и признал, что на пути экспорта российского продовольствия и удобрений "сохранялись препятствия".

Сайт KP.RU рассказал, что такое зерновая сделка и почему Россия из нее вышла, как Запад продолжает нагло врать Москве и плевать на свои обещания, какие обязательства в рамках черноморской инициативы брал на себя Кремль и есть ли шанс возобновить действие сделки.

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