Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 июля 2023 16:02

Полянский указал на невозможность обеспечения финансовых транзакций по схеме ООН

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля
Сергей ЧИКОВ
Постпредство РФ указало на невозможность обеспечения финансовых транзакций по схеме ООН

Постпредство РФ указало на невозможность обеспечения финансовых транзакций по схеме ООН

Фото: EAST NEWS

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что предложения генсека организации Антониу Гутерриша по финансовым расчетам в рамках зерновой сделки не обеспечивали непрерывность транзакций.

“Мы также проинформировали (Гутерриша), что предложенные в его письме президенту РФ Владимиру Путину варианты не представляются выполнимыми и не обеспечат непрерывность трансграничных финансовых транзакций”, — сообщил Полянский.

Напомним, 17 июля Россия вышла из зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва пошла на этот шаг из-за невыполнения условий российской стороны в рамках принятого меморандума Россия-ООН.

В миссии России при ООН отметили, что данное решение является окончательным и каких-либо переговоров по этому поводу не ведется.

В свою очередь генсек организации Антониу Гутерриш выразил "глубокое сожаление" в связи с решением России и признал, что на пути экспорта российского продовольствия и удобрений "сохранялись препятствия".

Сайт KP.RU рассказал, что такое зерновая сделка и почему Россия из нее вышла, как Запад продолжает нагло врать Москве и плевать на свои обещания, какие обязательства в рамках черноморской инициативы брал на себя Кремль и есть ли шанс возобновить действие сделки.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ростислав Ищенко: Атака на Крымский мост была осуществлена, чтобы Россия не продлевала зерновую сделку (подробнее)