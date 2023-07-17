Генсек ООН Гутерриш выразил сожаление о решении России завершить зерновую сделку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш отреагировал на решение России приостановить зерновую сделку.

“С решением положить конец черноморской инициативе Россия положила конец своим обязательствам “содействовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из контролируемых Украиной портов Черного моря”, - сказал генсек ООН журналистам.

Португальский политик выразил "глубокое сожаление" в связи с решением РФ. Он также признал, что на пути экспорта продовольствия и удобрений из России "сохранялись препятствия".

Отметим, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила Россию за выход из сделки по зерну. Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что решение выйти из черноморской инициативы было правильным и не несет для РФ никакого негатива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, считает, что глава России Владимир Путин на самом деле хотел бы продолжения работы зернового механизма.

Ранее KP.RU перечислил причины, которые привели к выходу России из зерновой сделки начиная со вторника, 18 июля 2023 года.

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