В Одессе прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Херсоне в ночь на 18 июля. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Взрывы в Одессе зафиксированы в ночь на 19 июля. Об этом сообщают украинские СМИ. Так, издание «Зеркало недели» сообщает о работе систем ПВО в Одессе и предупреждает горожан о необходимости находиться в укрытиях.

Также издание сообщает о двух «очень сильных» взрывах в Херсоне.

Накануне, в ночь на вторник, 18 июля, российские войска нанесли высокоточный удар по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. Кроме того, удары нанесли по местам изготовления вооружения на судоремонтном заводе около Одессы.

Российские войска уничтожили хранилища топлива ВСУ объемом около 70 тысяч тонн. Хранилища топлива находились около Николаева и Одессы.

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