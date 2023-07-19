Военная спецоперация на Украине 19 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

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С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2023 года.

Новый штурм украинских войск под Красным Лиманом провалился. Об этом сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинские войска намеревались провести наступление в районе населенного пункта Червонопоповка в ЛНР под прикрытием рельефа местности, но были замечены российскими военными.

В ночь на вторник, 18 июля, российские войска нанесли высокоточный удар по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. Кроме того, удары нанесли по местам изготовления вооружения на судоремонтном заводе около Одессы.

Российские войска уничтожили хранилища топлива ВСУ объемом около 70 тысяч тонн. Хранилища топлива находились около Николаева и Одессы.

Министерство обороны России сообщило, что российские войска провели успешную контратаку на Купянском направлении. Подразделения ВС РФ продвинулись в этом районе до двух километров.

ВСУ потеряли более 200 бойцов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. На каждом из этих направлений удалось пресечь три попытки атаки ВСУ.

ВСУ потеряли до 400 бойцов на Донецком направлении за сутки. Российские войска успешно отразили 12 атак украинских военных.

Пять человек пострадали при обстреле ВСУ окраины поселка Шамино Белгородской области.

Пожилая женщина погибла в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

Сотрудники Федеральной службе безопасности (ФСБ) по Запорожской области задержали в Энергодаре местного жителя, который передавал данные позиций российских военных, охраняющих Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). ФСБ выложила соответствующие видео.

Группа украинских солдат добровольно сдалась в плен на Запорожском направлении.