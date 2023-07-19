Рогов: в Запорожье прогремело не менее пяти взрывов

Рогов сообщил о пяти взрывах в Запорожье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Запорожье, находящемся под контролем киевских властей, прогремела серия взрывов в ночь на 19 июля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Сообщается, что зафиксировано как минимум пять взрывов.

«Во временно оккупированном режимом Зеленского городе Запорожье прозвучала серия взрывов - на данный момент не менее пяти», - написал Рогов, уточнив, что впоследствии сообщит подробности происходящего.

Ранее сообщалось, что в Одессе, Харькове и Днепропетровской области прогремели взрывы. Украинские СМИ сообщают о взрывах также в Херсоне.

Российские войска уничтожили хранилища топлива ВСУ объемом около 70 тысяч тонн. Хранилища топлива находились около Николаева и Одессы.

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