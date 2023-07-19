На Кинбурнской косе сбили украинский беспилотник турецкого производства «Байрактар»

На Кинбурнской косе российские военные сбили "Байрактар". Фото: REUTERS

Российские военные сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ на Кинбурнской косе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя командира сводной казачьей бригады «Дон» с позывным «Кум». Речь идет об аппарате турецкого производства «Байрактар», который использовался в разведывательных целях.

«Bayraktar именно не ударный, а разведывательный — фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть наши передвижения», - рассказал российский военный агентству.

Ранее сотрудники Федеральной службе безопасности (ФСБ) по Запорожской области задержали в Энергодаре местного жителя, который передавал данные позиций российских военных, охраняющих Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). ФСБ выложила соответствующие видео.

Тем временем группа украинских солдат добровольно сдалась в плен на Запорожском направлении.

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