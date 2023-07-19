Женщина прикинулась врачом ради секса с мужем в больнице

"Больничное ЧП" произошло в Италии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница итальянского города Падуя украла врачебный халат с целью проникнуть в больничную палату и заняться сексом с мужем, пишет Daily Mail.

Сестра отделения неотложной помощи обнаружила полуобнаженную женщину, занимающуюся сексом с пациентом на больничной каталке. Это происходило на виду у других пациентов, находившихся в палате.

После того, как у 40-летней итальянки потребовали объяснений, она утверждала, что работает в больнице, но ее быстро раскрыли, задержали и передали в полицию.

Доктора сообщили, что неизвестная женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, итальянка сняла капельницу со своего супруга, чтобы она не мешала во время интимных отношений. Также стало известно, что эта нарушительница уже ранее была выдворена с территории больницы из-за оскорблений в адрес сотрудников.

Для того чтобы снова проникнуть на территорию клиники и увидеться со своим супругом, она совершила кражу медицинского халата и выдавала себя за врача. В настоящее время итальянке грозят обвинения в краже, незаконной медицинской деятельности и подделке личности. Расследование данного инцидента продолжается.

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