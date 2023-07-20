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НовостиВ мире20 июля 2023 1:19

Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде

Демонстранты захватили шведское дипломатическое ведомство в знак протеста против сожжения Корана в Швеции
Мария ПАВЛОВА
В Ираке протестуют против сожжения Корана в Швеции.

В Ираке протестуют против сожжения Корана в Швеции.

Фото: REUTERS

В Багдаде сотни участников акции протеста ворвались в посольство Швеции и подожгли его. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Сообщается, что инцидент произошел в четверг 19 июля.

«Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его», - пишет агентство, уточнив, что сотрудники посольства не пострадали.

Напомним, беженец из Ирака сжег Коран в центре Стокгольма с разрешения шведских властей.

Позже появилась информация, что 37-летний беженец из Ирака Салван Момика, который ранее сжег Коран в центре Стокгольма, хочет повторить свою акцию. Помимо священной для мусульман книги иммигрант также хочет сжечь и флаг своей страны.

Также сообщалось, что жители Швеции подали три новые заявки на акции с сожжением религиозных книг. Манифестанты хотят предать огню Коран, Тору и Библию.

Тем временем президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ неуважение к Корану является преступлением.