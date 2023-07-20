Евросоюз ввел санкции против пяти российских организаций и 12 физических лиц

Евросоюз расширил список антироссийских санкций Фото: REUTERS

Европейский союз расширил санкционный список в отношении Российской Федерации. Под новые санкции ЕС 20 июля 2023 года вошли пять российских организаций, а также 12 физических лиц, говорится в документе Совета ЕС.

Так, под санкции ЕС попали ГУВД Москвы, Департамент информационных технологий Москвы, АО "Электронная Москва", а также компании Tevian и Ntechlab.

В санкционном списке также оказались глава ФСИН Аркадий Гостев, начальник ГУВД Москвы Олег Баранов, вице-мэр Москвы Наталья Сергунина и руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Кроме того, Евросоюз включил в антироссийских список санкций пятерых иранских чиновников, бизнесменов и военных.

Ранее KP.RU сообщил о новых антироссийских санкциях, введенных Канадой, США и Австралией. В Государственной думе РФ заявили, что санкции не способны сдерживать развитие страны.