Евросоюз ввел санкции против пяти российских организаций и 12 физических лиц

Евросоюз расширил список антироссийских санкций
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Европейский союз расширил санкционный список в отношении Российской Федерации. Под новые санкции ЕС 20 июля 2023 года вошли пять российских организаций, а также 12 физических лиц, говорится в документе Совета ЕС.
Так, под санкции ЕС попали ГУВД Москвы, Департамент информационных технологий Москвы, АО "Электронная Москва", а также компании Tevian и Ntechlab.
В санкционном списке также оказались глава ФСИН Аркадий Гостев, начальник ГУВД Москвы Олег Баранов, вице-мэр Москвы Наталья Сергунина и руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Кроме того, Евросоюз включил в антироссийских список санкций пятерых иранских чиновников, бизнесменов и военных.
Ранее KP.RU сообщил о новых антироссийских санкциях, введенных Канадой, США и Австралией. В Государственной думе РФ заявили, что санкции не способны сдерживать развитие страны.