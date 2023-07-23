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НовостиПолитика23 июля 2023 13:22

Раненных при обстреле ВСУ журналистов наградят орденами Запорожской области

Погибшего военкора Ростислава Журавлева наградят орденом посмертно
Дарья ЧИПУРНАЯ
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб под обстрелом ВСУ

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб под обстрелом ВСУ

Фото: социальные сети

Попавших под обстрел кассетными боеприпасами журналистов МИЦ "Известия" Дмитрия Шикова, Романа Польшакова, а также корреспондента РИА Новости Константина Михальчевского наградят орденами "За заслуги перед Запорожской областью". Такое заявление сделал врио губернатора области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Погибший при обстреле ВСУ военкор РИА Новости Ростислав Журавлев будет награжден орденом Запорожской области посмертно.

Ранее KP.RU сообщал, что 22 июля Вооруженные силы Украины обстреляли кассетными боеприпасами машину с российскими журналистами на Запорожском направлении.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала неслучайной атаку ВСУ на российских военкоров, которые готовили репортаж про обстрел киевскими режимом населенных пунктов в Запорожье. Посольство России возложило ответственность за случившееся на США, так как именно они являются поставщиками кассетных снарядов Украине.