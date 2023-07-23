Раненных при обстреле ВСУ журналистов наградят орденами Запорожской области

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб под обстрелом ВСУ Фото: социальные сети

Попавших под обстрел кассетными боеприпасами журналистов МИЦ "Известия" Дмитрия Шикова, Романа Польшакова, а также корреспондента РИА Новости Константина Михальчевского наградят орденами "За заслуги перед Запорожской областью". Такое заявление сделал врио губернатора области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Погибший при обстреле ВСУ военкор РИА Новости Ростислав Журавлев будет награжден орденом Запорожской области посмертно.

Ранее KP.RU сообщал, что 22 июля Вооруженные силы Украины обстреляли кассетными боеприпасами машину с российскими журналистами на Запорожском направлении.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала неслучайной атаку ВСУ на российских военкоров, которые готовили репортаж про обстрел киевскими режимом населенных пунктов в Запорожье. Посольство России возложило ответственность за случившееся на США, так как именно они являются поставщиками кассетных снарядов Украине.