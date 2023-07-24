Власти Китая отреагировали на обстрел российских журналистов со стороны ВСУ

МИД КНР прокомментировал обстрел российских военкоров в Запорожской области Фото: REUTERS

Власти Китая требуют обеспечить безопасность гражданским лицам и журналистам на Украине, а также соблюдать гуманитарное право. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин в ответ на недавнее нападение на российских военных корреспондентов в Запорожской области со стороны ВСУ.

"Мы призываем все соответствующие стороны эффективно соблюдать нормы международного гуманитарного права", - сказала китайский дипломат на брифинге.

Представитель МИД КНР также прокомментировала поставки США кассетных боеприпасов Украине, назвав действия американцев безответственными.

"Использование боеприпасов могут легко вызвать гуманитарные проблемы", - подчеркнула Мао Нин.

Ранее KP.RU сообщил, что 22 июля ВСУ на Запорожском направлении обстреляли машину с российскими журналистами при помощи кассетных боеприпасов, поставленных Вашингтоном. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб, журналисты Дмитрий Шиков, Роман Польшаков и Константин Михальчевский получили ранения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку украинских боевиков неслучайной, а посольство России возложило ответственность за случившееся на США.