"Варварство нарастает": во Франции отреагировали на применение ВСУ кассетных снарядов

Во Франции высказались о применении ВСУ кассетных боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат парламента Франции, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковали применение Украиной кассетных боеприпасов, поставляемых США.

По словам французского политика, с применением кассетных бомб на Украине "нарастает варварство".

"В Вашингтоне радуются, ведь Зеленский использует их "достаточно эффективно". Перевод - впереди тысячи смертей. Отвратительно", - написал Дюпон-Эньян в Twitter.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал преступлением передачу Вашингтоном Киеву кассетных снарядов, заявив, что Москва оставляет за собой право зеркально ответить на их применение.

Обеспокоенность в связи с поставкой ВСУ кассетных бомб выразили и в ООН. Совет Федерации России, в свою очередь, заявил, что поставка Киеву этого типа снарядов повлечет за собой серьезные гуманитарные последствия.