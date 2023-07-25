Бастрыкин пообещал проблемы из-за неуплаты налогов и другим блогерам

Александр Бастрыкин заявил, что блогеры, уклоняющиеся от уплаты налогов, могут столкнуться с проблемами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские блогеры, уклоняющиеся от уплаты налогов, могут столкнуться с серьезными претензиями со стороны правоохранительных органов. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин подчеркнул, что блогеры должны были извлечь уроки из примеров их коллег, в отношении которых уже заведены уголовные дела.

В то же время глава СК подчеркнул, что правоохранительные органы не намерены заострять внимание именно на блогерах.

«Хотел бы подчеркнуть, что это не некая тенденция - претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу: для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать», - сказал Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости, добавив, что экономические преступления являются серьезной проблемой.

Напомним, ранее правоохранители задержали блогера Елену Блиновскую. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании денег в особо крупном размере.

Также сообщалось, что за неуплату налогов возбудили уголовное дело и в отношении блогера Лерчек и ее мужа. Они не уплатили налогов на сумму в 300 млн рублей.

В мае 2023 года ФНС заморозила все операции по банковским счетам блогерши Инстасамки.

Тем временем россияне призвали поставить всех блогеров на особый учет в налоговой.