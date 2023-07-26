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НовостиПолитика26 июля 2023 8:52

Балицкий сообщил о попытках ВСУ прорвать линию обороны в Запорожской области

Попытки провалились, противник понес потери, сообщил врио губернатора Запорожской области
Дарья ЧИПУРНАЯ
ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области, но несут потери

ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области, но несут потери

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать линию обороны в Запорожской области, но понесли потери. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

"Противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери", - написал Балицкий.

Врио губернатора Запорожской области также сообщил о 36 попытках ВСУ обстрелять населенные пункты в регионе за минувшие сутки.

Напомним, 21 июля глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о перегруппировке войск ВСУ на Запорожском направлении. 26 июля Рогов заявил, что на Запорожском фронте началась вторая волна украинского наступления.

Ранее KP.RU писал о том, что украинские военные сдаются в плен группами до взвода на Запорожском участке спецоперации, а также объяснил, почему наступление Украины с треском провалилось.