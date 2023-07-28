Существование Украины держится только на деньгах Запада, заявил Орбан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил о том, что деньги Запада поддерживают существование Украины.

По словам венгерского политика, от западного финансирования также зависит дееспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Суверенитет практически потерян. Страна без своего финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну, не суверенна", - сказал Орбан.

Ранее Орбан выразил мнение о том, что Украина полностью утратила свой суверенитет, а основным спонсором киевского режима являются именно американцы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился с мнением венгерского политика о том, что украинский конфликт закончится, когда этого захотят США.

Сайт KP.RU ранее рассказал об очередном поражении ВСУ на поле боя в зоне спецоперации из-за тактики НАТО, а также показал, как Россия переигрывает Украину в битве резервов.