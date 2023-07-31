Мэр Тбилиси Каладзе объяснил протест в Батуми действиями против Грузии

Мэр Тбилиси Каха Каладзе Фото: REUTERS

Протест жителей Батуми против прибытия из Сочи круизного лайнера Astoria Grande был направлен против мирного развития Грузии, считает мэр Тбилиси Кахабер Каладзе.

«Двери Грузии открыты для туристов. Ими могут быть русские, европейцы, американцы. Пусть самое главное уважают конституцию, соблюдают законы. Пусть тратят деньги – эти деньги ведь поступают в экономику Грузии. Этот протест направлен против Грузии – оппозиции не нравится, что в стране мир», – заявил он журналистам.

Напомним, несколько участников акции протеста в порту Батуми были задержаны. Митингующие протестовали против прибытия круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находятся российские туристы. Некоторые из них попытались прорвать заграждения, установленные полицейскими для обеспечения безопасности прибывающих.

После остановки в Батуми круизного лайнера грузинские оппозиционеры также начали выражать свое недовольство. Само судно выдвинулось из Сочи и направлялось в Турцию.

Россияне с круизного лайнера в свою очередь спели грузинской оппозиции «Катюшу». Президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла провокацией прибытие в Батуми лайнера из Сочи.