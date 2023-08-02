Нигер открыл границы с пятью странами

Новые власти Нигера открыли границы с пятью странами. Фото: REUTERS

Нигер открыл воздушные и сухопутные границы с пятью странами. Речь идет об Алжире, Ливии, Буркина-Фасо, Чаде и Мали. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Напомним, в четверг 27 июля представители армии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении президента, закрытии границ и введении комендантского часа.

На протяжении более суток Нигер жил в состоянии напряженности.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель осудил от имени Евросоюза «любые попытки дестабилизировать демократию и угрожать стабильности Нигера». Его поддержал генсек ООН Антониу Гутерриш, призвавший «всех игроков проявлять сдержанность и обеспечивать защиту конституционного порядка Нигера».

Новые власти Нигера, пришедшие в результате переворота, приняли решение приостановить экспорт урана и золота во Францию.

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