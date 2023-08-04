AFP: делегация ЭКОВАС не смогла встретиться с главой мятежников в Нигере

AFP: делегация ЭКОВАС покидает Нигер, не встретившись с главой мятежников Фото: REUTERS

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки покинули Нигер спустя несколько часов после прибытия, так и не встретившись с главой мятежников Абдурахманом Тчиани. Об этом рассказали в издании Agence France-Presse, ссылаясь на источник в ЭКОВАС.

Также представителям сообщества не удалось встретиться со свергнутым мятежниками президентом страны Мохамедом Базумом.

Напомним, что еще 27 июля стало известно, что военные мятежники свергли действующего президента Нигера, закрыли все границы государства и установили комендантский час. После этого ЭКОВАС пригрозил мятежникам военными мерами, если они не вернут президента к власти.

Сам же президент обратился в Соединенные Штаты за помощью в восстановлении порядка в Нигере. Послание он написал, находясь в заложниках. Позже стало известно, что мятежники лишили полномочий послов Нигера в США и Франции.