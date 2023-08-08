Российские войска отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного. Фото: Александр КОЦ

Российские военные отразили несколько атак украинских вооруженных формирований в направлении населенного пункта Урожайное в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Восток» Олега Чехова.

«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного», - сказал Чехов, добавив, что российская авиация поразила места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного и Приютного.

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Ранее сообщалось, что украинская армия начала перебрасывать свои резервы на Южнодонецкое направление, в район населенных пунктов Старомайорское и Урожайное.

Также сообщалось, что российские войска уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре. ВС России также ликвидировали за сутки 15 бойцов ВСУ.

Напомним, система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 7 августа, сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Калужской области в Ферзиковском районе.