Мединский сообщил о подготовке пособия по военной истории для учителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью KP.RU рассказал о новом учебнике по Всеобщей истории и Истории России для старших классов. На вопрос, есть ли в нем описания военных операций СВО, он ответил так:

«Мы не останавливались на чисто военных аспектах войсковых операций. Об этом надо будет писать потом. Это удел военных историков - анализировать и разбираться», - заявил помощник российского президента.

При этом Мединский отметил, что сейчас готовится книга - учебник по военной истории, где в том числе речь идет и о военных операциях. Как уточнил помощник российского лидера, это будет дополнительное пособие для учителей от 5 до 11 класса.

Как писал сайт KP.RU, Владимир Мединский также заявил, что в новом учебнике будут рассказаны истории героев специальной военной операции.

Напомним, единый учебник по истории для старших классов появится в российских школах 1 сентября этого года. Владимир Мединский в интервью сайту KP.RU подробно рассказал о главе, которая посвящена СВО.

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1 сентября 2023 года в школах страны откроют новый единый учебник по Всеобщей истории и Истории России для 10-х и 11-х классов. Причем, последняя глава в нем будет рассказывать об СВО. Как Спецоперация в буквальном смысле вошла в историю, «Комсомольской правде» рассказал помощник президента России, профессор, доктор исторических наук Владимир Мединский.

Он — соавтор нового учебника вместе с академиками Анатолием Торкуновым и Александром Чубарьяном (подробности)