В Одессе прогремела серия взрывов

В Одессе прозвучали взрывы. Фото: REUTERS

Серия взрывов прогремела в Одессе в ночь на понедельник 14 августа. Об этом сообщают украинские СМИ.

Издание «Зеркало недели» сообщает о срабатывании украинских систем ПВО в регионе.

Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Харькове. Также сообщалось, что в ряде областей Украины, в том числе Киевской и Одесской, объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось, что украинские войска разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области крупнокалиберным снарядом.

Напомним, 13 августа около 11:30 по московскому времени российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был обнаружен и ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Курской областью.

Тем временем Украина начала эвакуацию Купянского района из-за продвижения армии России. За сутки было эвакуировано 111 человек.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 августа 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.