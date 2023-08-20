Военная спецоперация на Украине 20 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2023 года.

В ночь на 19 августа Киев попытался атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса С-200. Российская система противовоздушной обороны своевременно сбила ее в воздухе.

ВС России разгромили отряд ВСУ, пытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра. Российские военные захватили десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение.

ФСБ задержала в ЛНР украинку по подозрению в шпионаже. Она собирала сведения о местах дислокации российских подразделений и военной техники.

Около 10:00 в субботу 19 августа Киев атаковал военный аэродром в Новгородской области при помощи беспилотников. В результате теракта на территории аэродрома начался пожар.

Российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. В результате этого удалось сбить воздушную цель на подлете к городу.

Российские войска поразили передовой командный пункт ВСУ в Запорожской области. За сутки ВС России уничтожили на Запорожском направлении до 190 военных ВСУ.

Днем 19 августа Киев в очередной раз попытался совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье. Его удалось уничтожить.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 уже началось.