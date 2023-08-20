Орбита «Луны-25» не позволяет фотографировать посадочные модули «Аполлонов»

Орбита "Луны-25" не позволяет ей сфотографировать следы пребывания американцев на Луне. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российская станция «Луна-25» движется по орбите, не позволяющей сфотографировать следы пребывания американских пилотируемых космических кораблей «Аполлон» на Луне. Об этом заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

По словам Эйсмонта, в задачу «Луны-25» не входит поиск доказательств высадки астронавтов США на поверхность спутника Земли.

«Это не сверхзадача», - сказал собеседник агентства.

Напомним, Госкорпорация «Роскосмос» в среду, 16 августа, проинфомировала, что автоматическая станция «Луна-25», вышла на окололунную орбиту.

Позже станция «Луна-25» получила первые результаты исследований.

Также сообщалось, что государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» сообщила о нештатной ситуации на борту аппарата «Луна-25» во время маневра для выхода на предпосадочную орбиту.

Тем временем в NASA оживили снимок места посадки Аполлона-11 и показали куда ходили астронавты.