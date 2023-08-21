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НовостиВ мире21 августа 2023 10:18

В НАТО поставили Киеву условие для использования F-16

Глава Минобороны Дании: Киеву разрешат использовать F-16 только на Украине
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Дании заявили, что разрешат Киеву использовать F-16 только на украинской территории

В Дании заявили, что разрешат Киеву использовать F-16 только на украинской территории

Фото: REUTERS

Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Киеву разрешат использовать переданные ей от Копенгагена американские истребители F-16 исключительно на территории Украины.

"Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще. Это сигнал, который Украина, конечно же, получит", - цитирует заявление Эллемана-Енсена агентство Ritzau.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достигнутой договоренности с Нидерландами о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) 42 истребителя F-16. Согласно данным The Netherlands Times, истребители попадут на Украину только через год из-за того, что пилотам ВСУ нужно пройти обучение у натовских инструкторов.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, передача Украине американских истребителей сигнализирует о желании Запада продолжить украинский конфликт.