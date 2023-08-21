Пушилин: планы передачи F-16 Киеву говорят, что Запад ищет продолжения конфликта

Пушилин высказался о возможной передаче F-16 Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планы передачи американских истребителей F-16 Киеву говорят о сохранении курса Запада на продолжение украинского конфликта. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала "Россия-24".

"Безусловно, наши подразделения понимают, что делать с данными самолетами, но конечно, характеризовать это можно как продолжающиеся устремления стран Запада на продолжение разжигания конфликта", - сказал Пушилин.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды передадут ВСУ 42 истребителя F-16.

Напомним, ряд экспертов выразили мнение, что передача Украине истребителей F-16 не повлияет на ход спецоперации. К примеру, издание Politico со ссылкой на министра ВВС США Фрэнка Кендалла сообщило, что решение о передаче истребителей не приведет к существенному изменению в расстановке сил.

Ранее KP.RU объяснил, почему Зеленский выпрашивал у Запада именно F-16, и с какими проблемами столкнется Киев при использовании истребителей четвертого поколения.