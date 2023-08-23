МЧС: частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области. Фото: кадр из видео

Частный самолет Embraer Legacy, на борту которого находились 10 человек, потерпел крушение в Тверской области. Об этом проинформировало МЧС России.

«На борту находились десять человек, из них — три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», - сказано в сообщении ведомства.

По информации МЧС, самолет направлялся из Москвы в Петербург, он упал в районе поселка Куженкино. По сведениям Росавиации, на борту мог находиться Евгений Пригожин, его фамилия есть в списке пассажиров разбившегося самолета.

Ведомством также была создана комиссия, которая начала расследование инцидента. По ее данным, упавшее воздушное судно принадлежало компании «МНТ-Аэро», которая специализируется на бизнес-перевозках.

Произошедшее взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и министерства чрезвычайных ситуаций. Им предстоит выяснить все обстоятельства ЧП, а также определить точное число погибших.

По информации РИА Новости, которые ссылаются на экстренные службы, на месте крушения уже нашли тела восьми человек, но поиски ведутся дальше. СК РФ после инцидента завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место выехали следователи, назначены судебные экспертизы.