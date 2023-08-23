Байден прокомментировал крушение самолета в Тверской области

Байден заявил, что у него нет точных данных о крушении самолета под Тверью Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не имеет точных данных о крушении самолета в Тверской области. Его заявление цитирует ТАСС со ссылкой на Белый дом.

«Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен», - заявил американский лидер.

Байден добавил, что не можно точно ответить на вопрос о том, что стало причиной крушения воздушного судна, так как в последние полтора часа он находился на тренировке и не обладает достаточным количеством сведений.

Частный самолет потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области в среду, 23 августа. МЧС России сообщало, что на борту бизнес-джета находились 10 человек, в том числе три члена экипажа, все они погибли.

Росавиация создала комиссию, которая приступила к расследованию инцидента, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Позже Росавиация опубликовала список пассажиров, которые находились на борту на борту разбившегося самолета Embraer. Он включает фамилии российского бизнесмена Евгения Пригожина и его коллеги Дмитрия Уткина.